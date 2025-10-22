Melbourne polisinin düzenlediği operasyonda, çalıntı Labubu bebekleri bir evde ele geçirildi.

Hırsızlık ve çalıntı mal bulundurma suçlamalarıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemede Mayıs 2026’da yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.

Polis yetkilileri, çalınan 43 parçanın bir kısmının her biri 500 dolar değerindeki sınırlı üretim figürlerden oluştuğunu bildirdi.

👮‍♀️ “Bazı bebekler koleksiyon piyasasında çok nadir bulunuyor.” – Melbourne Polisi

Pelüş anahtarlık bile delil oldu

Operasyon sırasında ele geçirilen eşyalar arasında kahverengi bir çantaya takılı pelüş Labubu anahtarlığı da yer aldı.

Bu detay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı; birçok kullanıcı hırsızın koleksiyon tutkusu nedeniyle “kendi ipini çektiğini” söyledi.

Labubu bebekleri neden bu kadar popüler?

Hong Konglu sanatçı Kasing Lung tarafından tasarlanan Labubu karakterleri, 2015’te piyasaya sürülmesinin ardından kısa sürede bir koleksiyon fenomenine dönüştü.

İlk çıkış fiyatı yaklaşık 30 dolar olan bu bebekler, bugün yüzlerce hatta binlerce dolara alıcı bulabiliyor.

Labubu figürleri özellikle Asya’da, sınırlı sayıda üretilen “mystery box” koleksiyonlarıyla biliniyor ve her yeni sürüm satışa çıktığında saatler içinde tükeniyor.

Koleksiyonerlerden tepki

Olayın ardından Avustralya’daki koleksiyoner toplulukları, nadir parçaların çalınmasının piyasa dengesini bozabileceğini söyledi.

Bazı figürlerin çevrim içi açık artırmalarda 5.000 doların üzerinde fiyatlara satıldığı belirtiliyor.