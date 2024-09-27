Lady Gaga, Joker: İkili Delilik filminde canlandırdığı Harley Quinn karakterinden esinlenerek hazırladığı “Harlequin” adlı albümünü resmi olarak duyurdu. 13 şarkıdan oluşan albüm, Joker: İkili Delilik filminin vizyona girmesinden bir hafta önce, 27 Ekim'de yayınlanacak. Şarkı listesi de büyük ilgi uyandırdı.

Harlequin. September 27. A companion album to Joker: Folie à Deux. https://t.co/86Y4cI5jSl pic.twitter.com/t8ifrVtJLF — Lady Gaga (@ladygaga) September 24, 2024

Harlequin Albümünün Şarkı Listesi:

Good Morning Get Happy (2024) Oh, When the Saints World on a String If My Friends Could See Me Now That’s Entertainment Smile The Joker Folie à Deux Gonna Build a Mountain Close to You Happy Mistake That’s Life

Son günlerde Instagram paylaşımlarıyla albümün ipuçlarını veren Gaga, geçtiğimiz Pazartesi “Hâlâ Ekim değil” şeklinde heyecan yaratan bir paylaşımda bulunmuştu.

Gaga, Joker: İkili Delilik filminde Harley Quinn karakterinin daha ayakları yere basan bir versiyonunu canlandıracak. Filmin yönetmeni Todd Phillips, Harley'nin bu versiyonunda klasik şımarık davranışların çıkarıldığını, karakterin daha gerçekçi bir Gotham dünyasına uygun hale getirildiğini belirtti.