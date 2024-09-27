Lady Gaga, Joker: İkili Delilik filminde canlandırdığı Harley Quinn karakterinden esinlenerek hazırladığı “Harlequin” adlı albümünü resmi olarak duyurdu. 13 şarkıdan oluşan albüm, Joker: İkili Delilik filminin vizyona girmesinden bir hafta önce, 27 Ekim'de yayınlanacak. Şarkı listesi de büyük ilgi uyandırdı.

Harlequin Albümünün Şarkı Listesi:

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  1. Good Morning
  2. Get Happy (2024)
  3. Oh, When the Saints
  4. World on a String
  5. If My Friends Could See Me Now
  6. That’s Entertainment
  7. Smile
  8. The Joker
  9. Folie à Deux
  10. Gonna Build a Mountain
  11. Close to You
  12. Happy Mistake
  13. That’s Life

Son günlerde Instagram paylaşımlarıyla albümün ipuçlarını veren Gaga, geçtiğimiz Pazartesi “Hâlâ Ekim değil” şeklinde heyecan yaratan bir paylaşımda bulunmuştu.

Gaga, Joker: İkili Delilik filminde Harley Quinn karakterinin daha ayakları yere basan bir versiyonunu canlandıracak. Filmin yönetmeni Todd Phillips, Harley'nin bu versiyonunda klasik şımarık davranışların çıkarıldığını, karakterin daha gerçekçi bir Gotham dünyasına uygun hale getirildiğini belirtti.

Editör: Engin Keskin