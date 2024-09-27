Bilimkurgu ve aksiyon dünyasının efsanevi karakteri RoboCop, nihayet bir dizi olarak ekranlara geri dönüyor. IGN haberine göre, Peter Ocko dizinin yazar, yürütücü yapımcı ve showrunner'ı olarak göreve getirildi. Ayrıca Testere (Saw), The Conjuring ve Insidious serilerinin arkasındaki başarılı yapımcı James Wan da Atomic Monster aracılığıyla yapımcılığı üstlenecek.

Dizi için paylaşılan resmi açıklama, 1987 yapımı orijinal filmle benzer bir tema taşıyacağını gösteriyor: “Dev bir teknoloji şirketi, artan suçla mücadele etmek için yerel polis departmanıyla işbirliği yaparak teknolojik olarak gelişmiş bir infazcı - yarı insan, yarı makine bir polis memuru - yaratır.”

Paul Verhoeven’in yönettiği, Peter Weller’ın başrolde olduğu 1987 yapımı orijinal film, gösterime girdiğinde karışık eleştiriler alsa da zamanla bilimkurgu klasikleri arasında yer aldı. Dünya çapında 53.4 milyon dolar kazanan film, iki devam filmi, 2014'te bir yeniden çevrim, TV dizileri ve video oyunları gibi çeşitli projelere ilham kaynağı oldu.