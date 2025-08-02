Çok sayıda isim kampanyaya destek verdi

“Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz” başlığıyla bir imza kampanyası başlatıldı. Çağrı metninde, barış ve kardeşlik içinde, bağımsız ve laik bir ülke, eşitlikçi bir düzen, planlı bir ekonomi talep edildi. Kampanyaya gazeteciler, sanatçılar, akademisyenler, sendikacılar ve aydınlardan oluşan yüzlerce isim destek verdi.

İmza metninde şu ifadeler yer aldı:“Türkiye Cumhuriyeti’nin, Lozan Anlaşması’nın sorgulanmasını; mevcut sınırlarımızın tartışılmasını; yeni-Osmanlı hayallerini, ümmetçiliği, etnik ve mezhepsel kimliklere dayalı siyasal yapı ve kurumları istemiyoruz.



Barış ve kardeşlik ve de bağımsız ve laik bir ülke, eşitlikçi bir düzen, planlı bir ekonomi istiyoruz.Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz.”

Tüm yurttaşlara destek çağrısı

İmza kampanyasını başlatanlar, tüm yurttaşları bu çağrıya destek vermeye davet etti. Kampanyanın, Türkiye’nin cumhuriyetçi birikimine ve laik-demokratik yapısına sahip çıkan çevreler tarafından büyütülmesi hedefleniyor.

Kampanyaya destek veren bazı isimler şöyle:

Ataol Behramoğlu – Şair

Levent Üzümcü – Oyuncu

Ahmet Yavuz – Tümgeneral (E)

Merdan Yanardağ – Gazeteci AK Partili Kırkpınar’dan CHP’li Özkan’a Çeşme yanıtı İçeriği Görüntüle

Enver Aysever – Yazar, Gazeteci

Korkut Boratav – Prof. Dr., İktisatçı

Erinç Yeldan – Prof. Dr., İktisatçı

Oğuz Oyan – Prof. Dr., İktisatçı

Barış Terkoğlu , Barış Pehlivan , Aytunç Erkin , Caner Taşpınar – Gazeteciler

Zülal Kalkandelen – Gazeteci

Orhan Aydın – Tiyatrocu

Cansu Fırıncı , Senan Kara , Doruk Öztürk – Oyuncular

Tuğrul Keskin , Tarık Günersel , Nihat Behram – Şairler

Muammer Ketencoğlu , Melih Yeşilbağ , Gülcan Altan , Haluk Polat – Müzisyenler

Nevzat Evrim Önal , Aydemir Güler , Kemal Okuyan – Yazarlar ve siyasi isimler

Osman Korkut Kanadoğlu – Anayasa Hukuku Uzmanı

Erhan Nalçacı, Gamze Yücesan Özdemir, Ahmet Saltık, Serdal Bahçe – Akademisyenler

“Türkiye Cumhuriyeti’nin laik yapısına sahip çıkmalıyız” Kampanya metninde yer alan talepler arasında Lozan Antlaşması’nın sorgulanmasına karşı durulması, mezhep temelli ve etnik bölünmelere karşı çıkılması, planlı ekonomi ve eşitlikçi bir düzenin savunulması gibi başlıklar yer alıyor. İmzacı isimler, bu ilkeler ışığında Türkiye’nin demokratik ve laik yapısına sahip çıkılması gerektiğini vurguluyor.

