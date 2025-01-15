Baldur's Gate 3 ile büyük bir başarıya imza atan Larian Studios, bir sonraki projesine tam anlamıyla odaklanmak için "medya karartması" sürecine gireceğini duyurdu. Şirket, Baldur's Gate 3'ün muazzam eleştirel ve ticari başarısının ardından, yeni bir oyun geliştirme sürecine başladığını belirtti.

Baldur's Gate 3 sonrası yeni dönem

Larian Studios’un CEO’su Swen Vincke, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Baldur's Gate 3'ün başarı dolu yolculuğunu değerlendirirken, stüdyonun bir sonraki projesine dair ipuçları verdi. Vincke, tweet’inde şu ifadeleri kullandı:

"Ancak hikaye henüz bitmedi."

Larian'ın daha sonra yaptığı bir açıklamaya göre, ekip şu anda tamamen yeni bir oyunun geliştirilmesine odaklanmış durumda. Stüdyo, bu süreçte medyadan uzak durarak çalışmalarına yoğunlaşmayı planlıyor.

Got me all nostalgic - it really has been a incredible journey so far. But the story ain't over yet. Stay tuned. Going to try to skip the dark night of the soul moment though if you don't mind. https://t.co/eLSTv3CXb4 — Swen Vincke @where? (@LarAtLarian) January 10, 2025

Yeni proje hakkında bildiklerimiz

Larian'ın sıradaki oyunuyla ilgili şu ana kadar çok fazla bilgi paylaşılmadı. Ancak, yeni oyunun Baldur's Gate 3’ün devamı olmadığı ve herhangi bir Dungeons & Dragons (D&D) bağlantısı bulunmadığı açıklandı. Bu durum, Larian'ın tamamen farklı bir evrende geçen özgün bir oyun üzerinde çalıştığını düşündürüyor.

Swen Vincke, daha önce yaptığı açıklamalarda yeni projelerinin "birçok sınırı zorlayacağını" ve ekip içinde büyük bir heyecan yarattığını belirtmişti. Ancak, Temmuz 2023'te yapılan bir diğer açıklamada, Larian’ın Divinity: Original Sin serisine devam etmeyi planladığı ancak bunun yakın gelecekte olmayacağı ifade edilmişti.

Neden medya karartması?

Larian’ın medya karartmasına gitme kararı, stüdyonun dikkatini tamamen yeni projeye yoğunlaştırmak ve süreci daha verimli hale getirmek amacıyla alınmış gibi görünüyor. Bu strateji, oyun geliştirme sürecinde daha az dış baskı hissetmek ve sürprizleri korumak için tercih ediliyor.

Beklentiler ve tahminler

Larian’ın bir sonraki oyununun tamamen yeni bir evrende geçmesi olasılığı, hayranlar arasında büyük bir merak uyandırıyor. Stüdyo, Baldur's Gate 3 ile rol yapma oyunları türünde çıtayı oldukça yükseğe taşımıştı, bu yüzden yeni oyunun hangi yenilikleri ve sürprizleri sunacağı büyük bir heyecanla bekleniyor.