Baldur's Gate 3 ile büyük bir başarıya imza atan Larian Studios, bir sonraki projesine tam anlamıyla odaklanmak için "medya karartması" sürecine gireceğini duyurdu. Şirket, Baldur's Gate 3'ün muazzam eleştirel ve ticari başarısının ardından, yeni bir oyun geliştirme sürecine başladığını belirtti.

Larian Studios’un CEO’su Swen Vincke, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Baldur's Gate 3'ün başarı dolu yolculuğunu değerlendirirken, stüdyonun bir sonraki projesine dair ipuçları verdi. Vincke, tweet’inde şu ifadeleri kullandı:

"Ancak hikaye henüz bitmedi."

Larian'ın daha sonra yaptığı bir açıklamaya göre, ekip şu anda tamamen yeni bir oyunun geliştirilmesine odaklanmış durumda. Stüdyo, bu süreçte medyadan uzak durarak çalışmalarına yoğunlaşmayı planlıyor.

Got me all nostalgic - it really has been a incredible journey so far. But the story ain't over yet. Stay tuned. Going to try to skip the dark night of the soul moment though if you don't mind. https://t.co/eLSTv3CXb4