Universal Pictures, hayranları heyecanla bekleyen Shrek 5’in vizyon tarihini ertelediğini duyurdu. Filmin yeni tarihi 23 Aralık 2026 olarak belirlenirken, bu boşluğu doldurmak için Minions 3'ün vizyon tarihi öne çekilerek 1 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

Minions 3 ile 4 Temmuz geleneği sürüyor

Variety’nin haberine göre, Minions 3’ün yeni vizyon tarihi, Çılgın Hırsız serisinin gelenekselleşen Amerikan Bağımsızlık Günü haftasına denk getirildi. Bu hareket, Illumination stüdyosunun sevilen animasyon serisini tatil sezonunda izleyicilerle buluşturma stratejisini sürdürüyor.

Shrek’in dönüşü için 16 yıllık bekleyiş

Shrek serisinin merakla beklenen beşinci filmi, başlangıçta 2016’da duyurulmuş, ancak uzun süre geliştirme sürecinde herhangi bir ilerleme sağlanamamıştı. 2023 yılında Illumination CEO'su Chris Meledandri, filmin aktif geliştirme aşamasında olduğunu doğrulayarak hayranlara umut vermişti. Yeni vizyon tarihiyle, Shrek 5 serinin 25. yıl dönümüne denk gelecek şekilde planlanmış oldu.

Shrek serisi hakkında

İlk kez 2001 yılında yayınlanan ve büyük bir başarı elde eden Shrek, kendine özgü mizah anlayışı ve unutulmaz karakterleriyle animasyon dünyasında bir devrim yarattı. 2004, 2007 ve 2010 yıllarında üç devam filmiyle seriye güç katan yapım, 2026'da vizyona girecek Shrek 5 ile bu destanı devam ettirecek.