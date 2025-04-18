Marsilya ile Montpellier, 19 Nisan'da karşılaşıyor. Maçın saati, yayın kanalı ve izleme bilgileri haberimizde!
Marsilya vs Montpellier maçı hangi kanalda saat kaçta? (19 Nisan 2025 Cumartesi)
Fransa Ligue 1'in önemli karşılaşmalarından biri olan Marsilya ile Montpellier mücadelesi, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 22:05'te başlayacak. Müsabaka Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Marsilya-Montpellier maçı yayın bilgileri
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Bein Sports 3: Türksat uydusu, Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Marsilya-Montpellier maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Saat: 22:05
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Stad: Vélodrome Stadyumu, Marsilya
Kaynak: HABER MERKEZİ