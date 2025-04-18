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Boluspor vs Fatih Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda?

Boluspor vs Fatih Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda?

Bein Sports 3: Türksat uydusu, Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Fransa Ligue 1'in önemli karşılaşmalarından biri olan Marsilya ile Montpellier mücadelesi, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 22:05'te başlayacak. Müsabaka Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Marsilya ile Montpellier, 19 Nisan'da karşılaşıyor. Maçın saati, yayın kanalı ve izleme bilgileri haberimizde!

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