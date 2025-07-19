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Lastik botta sürüklenen göçmenlere Sahil Güvenlik müdahalesi
Motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Çeşme açıklarında kurtarıldı
#Sahil güvenlik
19.07.2025 - 15:08
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Egemen Sayın
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