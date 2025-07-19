İzmir’in Bayraklı ilçesinde uzun süredir kazılı halde bırakılan yol, Bağımsız Meclis Üyesi Latif Aydemir’in İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yaptığı çıkışın ardından gece saatlerinde hızla onarıldı.



Aydemir’in çıkışı sonrası sabaha kadar çalışma yapıldı

Bayraklı Turan bölgesinde Rönesans İnşaat tarafından kazılıp güvenlik önlemi alınmadan terk edilen yaklaşık 3 kilometrelik yol, aylarca sürücülere ve çevre esnafına zor anlar yaşattı. Ancak Bağımsız Meclis Üyesi Latif Aydemir’in 18 Temmuz 2025 tarihli belediye meclis toplantısında yaptığı sert çıkışın ardından, gece saatlerinde bölgede dolgu ve düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Firma ekiplerinin sabaha kadar süren çalışmalar sonucunda, yol eski haline getirildi.

Mecliste sert soru önergesi

Latif Aydemir, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı ikinci birleşiminde sunduğu yazılı soru önergesinde birçok başlığa yer verdi. Önergede kentsel altyapı, çevre sorunları, belediye iştirakleri ve kamu yatırımları gibi konular yer aldı.

"Kamu alanı kazıldı, esnaf mağdur edildi"

Özellikle Bayraklı Turan’daki yol kazısı konusuna dikkat çeken Aydemir, Rönesans İnşaat’ın bölgedeki faaliyetleri sonucu kamuya ait alanların kazıldığını, araçların lastiklerinin patladığını ve yalnızca yılın belirli aylarında çalışan esnafın mağdur olduğunu belirtti. Aydemir, “Buradaki üstünlük nedir?” diyerek şirketin uygulamasına tepki gösterdi.

Diğer gündem başlıkları

Aydemir’in önergesinde yer alan diğer başlıklar şu şekilde sıralandı:

Balçova Teleferik Hizmeti: Teleferik ücretleri, hizmet saatleri ve etkinlikler hakkında bilgi talebi

Bayraklı Teleferik Önerisi: 75. Yıl Mahallesi ile Turan arasında yap-işlet-devret modeliyle teleferik yapılabilir mi?

Konak Belediyesi İnşaatı: 40 derece sıcaklıkta beton dökümünün denetlenmesi çağrısı

Çöp ve Moloz Sahaları: Harmandalı sonrası yeni döküm alanları ve çevre cezaları hakkında bilgi talebi

Tepki sonrası harekete geçildi

Meclis toplantısında dile getirilen eleştirilerin ardından, Rönesans firmasına bağlı ekipler gece yarısı harekete geçerek Bayraklı’daki kazılı yolu hızla doldurdu. Çalışmalar sabaha kadar sürdü ve yol kullanıma uygun hale getirildi.