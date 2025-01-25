Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Üretmen, bebeklerde görülen şaşılığın erken tanı ve tedaviyle düzeltilebileceğini belirtti. Erken müdahale ile çocuğun görme fonksiyonları daha iyi korunabiliyor.

Şaşılık nedir ve neden görülür?

Şaşılık, gözlerin paralel olamaması nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Prof. Dr. Üretmen, toplumda şaşılık oranının yüzde 5 civarında olduğunu ve vakaların yüzde 2'sinin hayatın ilk 6 ayında görüldüğünü söyledi. Şaşılık yalnızca estetik bir sorun değil, görme fonksiyonlarını da olumsuz etkileyen ciddi bir sağlık problemidir. Bu nedenle, uzman bir göz hekimi tarafından takip edilmesi ve tedavi edilmesi çok önemlidir.

Her yaşta şaşılık tedavisi mümkün

Şaşılık, her yaşta tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Ancak özellikle çocukluk çağında erken müdahale çok daha önemlidir. Sabit şaşılık durumlarında erken tedavi, çocuğun derinlik hissinin kaybolmasını engeller ve görme fonksiyonlarını daha iyi korur. Şaşılık göz tembelliğine yol açabileceği için, tedavi sürecinde bu iki durumu da paralel olarak ele almak gerekir.

Şaşılık tedavi yöntemleri nelerdir?

Şaşılık tedavisi, tipine ve nedenine göre değişiklik gösterir. Özellikle çocuklarda gözlük kullanımı ile tedavi mümkünken, bazı vakalar cerrahi müdahale gerektirebilir. Erişkinlerde ise ani gelişen şaşılık durumlarında, çift görmeyi engellemek için tedavi uygulanır. Göz dışı kas felçlerine bağlı şaşılıklarda ise botoks enjeksiyonları ile olumlu sonuçlar elde edilebilir.