Lecce ile Como, 19 Nisan'da İtalya Serie A'da karşılaşıyor. Maçın saati, yayın kanalları ve şifreli-şifresiz bilgileri burada!
Lecce vs Como maçı hangi kanalda saat kaçta? (19 Nisan 2025)
İtalya Serie A'nın 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmasında Lecce ile Como karşı karşıya geliyor. Maçın başlama saati 16:00. Karşılaşma, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
S Sport Plus yayın bilgileri
S Sport Plus üzerinden karşılaşmayı izlemek isteyenler, platforma internet üzerinden erişim sağlayabilir. S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet tabanlı yayınlarla şifreli olarak hizmet veriyor.
S Sport 2 frekans ve platform bilgileri
S Sport 2 kanalını izlemek için:
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Kablo TV 241. kanal
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Tivibu 74. kanal
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Turkcell TV+ 78. kanal
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Vodafone TV 12. kanal
üzerinden erişim sağlanabilir. Yayın şifreli şekilde gerçekleştirilecektir.
Lecce-Como maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Saat: 16:00
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Stad: Via del Mare Stadyumu, Lecce