Lecce ile Como, 19 Nisan'da İtalya Serie A'da karşılaşıyor. Maçın saati, yayın kanalları ve şifreli-şifresiz bilgileri burada!

Lecce vs Como maçı hangi kanalda saat kaçta? (19 Nisan 2025)

İtalya Serie A'nın 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmasında Lecce ile Como karşı karşıya geliyor. Maçın başlama saati 16:00. Karşılaşma, S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

S Sport Plus yayın bilgileri

S Sport Plus üzerinden karşılaşmayı izlemek isteyenler, platforma internet üzerinden erişim sağlayabilir. S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet tabanlı yayınlarla şifreli olarak hizmet veriyor.

S Sport 2 frekans ve platform bilgileri

S Sport 2 kanalını izlemek için:

Kablo TV 241. kanal

Tivibu 74. kanal

Turkcell TV+ 78. kanal

Vodafone TV 12. kanal

üzerinden erişim sağlanabilir. Yayın şifreli şekilde gerçekleştirilecektir.

Lecce-Como maçı detayları

Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi

Saat: 16:00

Stad: Via del Mare Stadyumu, Lecce