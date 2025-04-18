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Barcelona-Celta Vigo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona-Celta Vigo maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Pendikspor - Şanlıurfaspor maçı, saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports Max 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Şanlıurfaspor, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Sporseverler, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor.

Pendikspor ile Şanlıurfaspor, 19 Nisan 2025'te Trendyol 1. Lig'de karşılaşacak. Maç 16:00'da başlayacak, Bein Sports Max 2 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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