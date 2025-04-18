Pendikspor ile Şanlıurfaspor, 19 Nisan 2025'te Trendyol 1. Lig'de karşılaşacak. Maç 16:00'da başlayacak, Bein Sports Max 2 ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Pendikspor Şanlıurfaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Şanlıurfaspor, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Sporseverler, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor.
Pendikspor - Şanlıurfaspor maçı, saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma Bein Sports Max 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Pendikspor-Şanlıurfaspor maçı yayın bilgileri
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Bein Sports Max 2:
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Digiturk: 83. kanal
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Kablo TV: 237. kanal
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Yayın: Şifreli
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TRT Spor:
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Digiturk: 86. kanal
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D-Smart: 86. kanal
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Kablo TV: 133. kanal
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Tivibu: 85. kanal
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Turkcell TV+: 70. kanal
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Yayın: Şifresiz
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Pendikspor-Şanlıurfaspor maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Başlama Saati: 16:00
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Stadyum: Pendik İlçe Stadyumu, İstanbul
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Yayın: Bein Sports Max 2 (şifreli), TRT Spor (şifresiz)