Gelecek sezon iddialı bir kadro kurup Premiere League’ye yükselmeyi hedefleyen Leeds United, transferlerine devam ediyor.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda düşünmediği Ryan Kent için sarı lacivertli takıma 3 Milyon Euro teklifte bulunan Leeds oyuncu ile de masaya oturdu. Transfer görüşmelerini kısa sürede sonlandırmak için çalışmalarını sürdüren Championship ekibi Kent’i İngiltere’ye geri getirmek istiyor.

Ryan Kent'in performansı

Geçen sezon toplamda 18 maça çıkan Ryan Kent, 483 dakika forma fırsatı buldu. Bu sürede takıma 1 gol, 2 asistlik katkı verdi. Bu sezon ise Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 maç oynadı, Lugano eşleşmesinin ilk maçında 68 dakika sahada kaldı.