Leganes ile Girona, 24 Nisan’da İspanya La Liga'da karşılaşıyor. Maç saati, yayın kanalı ve platform bilgileri açıklandı.

Leganes-Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İspanya La Liga’da 24 Nisan 2025 Perşembe günü Leganes ile Girona karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saati ve yayıncı bilgilerini merak ediyor. Karşılaşma, S Sport Plus kanalından şifreli olarak yayınlanacak.

Leganes-Girona maçı yayın bilgileri

Yayıncı Kanal:

S Sport Plus

Başlama Saati:

20:00 (TSİ)

Tarih:

24 Nisan 2025 Perşembe

Stadyum:

Butarque Stadyumu, Leganes

S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Yayını izleyebilmek için abone olmanız gerekmektedir.

Leganes-Girona maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, İspanya'nın Leganes kentinde bulunan Butarque Stadyumu'nda oynanacak. Leganes, ev sahibi avantajını kullanarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

S Sport Plus yayınları, uydu ve dijital platformlar üzerinden erişilebilir. Kanal, numaralı yayınlarla Türksat uydusu ve internet üzerinden hizmet sunmaktadır. Maç yayını şifreli olarak yapılacaktır.