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İspanya futbolunun devlerinden Real Madrid, güçlü kadrosu ile kupada yoluna devam etmek istiyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin kadroda rotasyona gitmesi beklenirken, Arda Güler ’in bu maçta forma giymesi gündemde.

La Liga 2 ekibi Leganes, Kral Kupası’nda gösterdiği başarılı performansla çeyrek finale yükseldi. Taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmak istiyor.

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası Çeyrek Finali’nde Leganes ve Real Madrid karşı karşıya geliyor. Büyük heyecana sahne olacak mücadelede ev sahibi Leganes, dev rakibi Real Madrid’i saf dışı bırakarak yarı finale yükselmek istiyor. Milli futbolcumuz Arda Güler ’in de bu önemli maçta süre alması bekleniyor.

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