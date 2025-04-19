Leicester City – Liverpool maçı 20 Nisan 2025'te saat 18:30’da Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.
Leicester City ile Liverpool, 20 Nisan 2025 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşı karşıya geliyor. Maç, saat 18:30’da başlayacak ve Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Yayın bilgileri ve platform detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
20 Nisan 2025 Leicester City vs Liverpool maçı yayın bilgileri
Leicester City ile Liverpool arasındaki İngiltere Premier Lig mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 18:30’da başlayacak. Maç, Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.
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Bein Sports 3:
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Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.
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Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın yapılacaktır.
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Maç nerede oynanacak?
Leicester City ile Liverpool arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Leicester'da bulunan King Power Stadyumu'nda oynanacak.