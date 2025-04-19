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Leicester City ile Liverpool arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Leicester'da bulunan King Power Stadyumu'nda oynanacak.

Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın yapılacaktır.

Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.

Leicester City ile Liverpool arasındaki İngiltere Premier Lig mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 18:30’da başlayacak. Maç, Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Leicester City ile Liverpool, 20 Nisan 2025 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşı karşıya geliyor. Maç, saat 18:30’da başlayacak ve Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak. Yayın bilgileri ve platform detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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