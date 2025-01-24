Bundesliga’da haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan Leipzig - Bayer Leverkusen maçı futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İki güçlü ekibin mücadelesi 25 Ocak 2025 Cumartesi günü oynanacak.
Leipzig - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Tarih: 25 Ocak 2025 Cumartesi
- Saat: 17:30
- Stadyum: Red Bull Arena, Leipzig
- Yayıncı Kanallar:
- beIN Sports Tod TV
- Bein Sports Max 1
- Tivibu Spor 2
Karşılaşma belirtilen kanallardan canlı olarak yayınlanacak. Yayıncı platformların aboneleri, maçı şifreli yayınlarla takip edebilecek.
Takımların durumu
Leipzig, Bundesliga'daki yükselen form grafiğiyle dikkat çekerken, Leverkusen ise ligdeki istikrarını sürdürmek istiyor. İki ekip de 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ