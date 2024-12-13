Almanya Bundesliga’nın 14. haftasında RB Leipzig, 15 Aralık 2024’te Eintracht Frankfurt’u evinde konuk edecek.

Takımların lig performansı

Leipzig, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 24 puanla 4. sırada yer alıyor. Takım, bu karşılaşmada galibiyet alarak üst sıralara tırmanmak istiyor.

Eintracht Frankfurt ise bu sezon gösterdiği etkili performansla 2. sırada ve 13 puanla sahaya çıkacak. Son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligdeki formunu sürdüren Frankfurt, Leipzig deplasmanından da 3 puan almak hedefinde.

Leipzig-E. Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarih: 15 Aralık 2024, Pazar

Saat: 21.30

Stadyum: Leipzig Stadium

Yayın: beIN SPORTS 4, TİVİBU SPOR 1