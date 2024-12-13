İspanya La Liga’da heyecan dolu bir mücadele, 14 Aralık Cumartesi günü Rayo Vallecano ile Real Madrid arasında oynanacak. Mücadele, saat 23.00’te başlayacak ve futbolseverler S Sport ve S Sport Plus kanallarından maçı canlı olarak takip edebilecek.

Maç Detayları

Tarih : 14 Aralık 2024 Cumartesi

: 14 Aralık 2024 Cumartesi Saat : 23.00

: 23.00 Yayın: S Sport, S Sport Plus

La Liga’da zirve yarışını sürdüren Real Madrid, deplasmanda güçlü rakibi Rayo Vallecano karşısında önemli bir sınava çıkacak. Ev sahibi Rayo Vallecano ise seyirci desteğiyle Real Madrid’den puan ya da puanlar almayı hedefliyor.

Arda Güler oynayacak mı?

Milli takımın genç yıldızı Arda Güler'in, Rayo Vallecano maçında ilk 11'de çıkması bekleniyor.