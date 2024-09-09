Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir çocuğa zarar vermek yalnızca hukuki değil, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal bir suçtur" ifadelerini kullandı. Yenigün, Bakanlık olarak davaya müdahil olacaklarını ve süreci titizlikle takip edeceklerini belirtti.

Narin Güran'ın cenaze törenine katılan Yenigün, ardından Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret etti. Burada, Narin Güran'ın ailesine başsağlığı dileklerini ileten Yenigün, yaşanan acının tüm toplumu derinden etkilediğini ifade etti. "Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Hepimizi derinden yaralayan bu acıyı tarif etmek mümkün değil" dedi.

Arama çalışmaları yoğun şekilde sürdü

Bakan Yardımcısı Yenigün, Narin Güran'ın kaybolduğu haberi alındığında devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu ve güvenlik güçlerinin yoğun bir arama ve inceleme süreci yürüttüğünü belirtti. Ancak, ne yazık ki beklenen haberin alınamadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat süreci takip ettiğini ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da büyük bir hassasiyetle konuyu izlediğini belirten Yenigün, "Derin bir üzüntü içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Psikososyal destek devam edecek

Olaydan etkilenen çocuklar için Bakanlık tarafından başlatılan psikososyal destek çalışmalarının süreceğini söyleyen Yenigün, "Evlatlarımızın fiziksel ve psikolojik iyilik hallerini sağlamak ve güvenli bir şekilde büyümelerini desteklemek en önemli önceliğimizdir. Toplum olarak, masum yavrularımızın maruz kaldığı her türlü kötülüğe karşı durmak bizim insanlık görevimizdir" dedi.

Yenigün, Narin Güran’ın ölümüne neden olan kişi veya kişilerin en ağır şekilde cezalandırılacağını ve olayın yaşandığı mahallede psikososyal destek çalışmalarına devam edileceğini belirtti.

Ziyarette, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak da hazır bulundu.