KerkiSolfej Organizasyonu ve Kral Pop Radyo’nun medya sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik, tarihi atmosferiyle büyük beğeni topladı.

UNESCO tarafından dünya miras listesine alınan Hierapolis Antik Tiyatro, Levent Yüksel’in kariyerinin 30. yılına özel verdiği senfonik konser için büyüleyici bir sahne oldu. Pamukkale'nin mistik atmosferinde düzenlenen konser, biletlerin tamamen tükenmesiyle dolup taştı.

Levent Yüksel, konser sırasında sevilen şarkılarını senfoni orkestrasının etkileyici düzenlemeleri eşliğinde seslendirdi. Konserin ardından duygularını paylaşan Yüksel, “Bu tarz tarihi mekanlarda şarkılarımı sizlerle birlikte seslendirmek benim için büyük bir mutluluk. Doğanın ve tarihin bu akşam bizlere eşlik ettiği şahane ortamda sizlerle olmak harika bir duygu. Hepinize çok teşekkür ederim” dedi.

Konser, hem müzikseverler hem de tarih tutkunları için eşsiz bir deneyim sundu ve Levent Yüksel’in performansı, Hierapolis’in tarihi atmosferinde unutulmaz bir gece yaşattı.