Ünlü oyuncunun ismi, son bölümde jenerikten çıkarılırken, bu ayrılığın ardındaki nedenler de sonunda ortaya çıktı.

Başrollerde Gonca Vuslateri, Cemre Baysel ve Alperen Duymaz'ın yer aldığı Leyla: Hayat Aşk Adalet, Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Dizinin son bölümünde Ferda karakterine veda edilmesi, izleyicilerde merak uyandırdı. Karaduman’ın ismi, jenerikte de yer almadı, bu da oyuncunun diziden ayrıldığını gözler önüne serdi.

Sağlık Sorunları Nedeniyle Ayrıldı

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Gamze Karaduman’ın diziden ayrılma sebebi sağlık sorunları. Ünlü oyuncunun bu sebeple projeden çekildiği belirtilirken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gamze Karaduman’ın ayrılığı, diziyi takip eden hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ancak sağlık durumunun ön planda tutulması gerektiği vurgulandı. Karaduman, başarılı oyunculuğu ve Ferda karakterine kattığı derinlikle büyük beğeni toplamıştı. Bu ani ayrılık, dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir gelişim göstereceği konusunda ise merak uyandırdı.