LGS 2.nakil başvuruları başladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 22 - 26 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı ve 1. nakil sonuçları 29 Temmuz'da açıklandı. LGS 2. nakil tercih başvuruları ise 29 Temmuz tarihinde başladı ve 2 Ağustos tarihinde sona erecek. LGS 2. nakil sonuçları ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

lgs 2.nakil başvuru nasıl yapılır?

LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.



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3.nakil tercihleri ağustos'ta

6-14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 19-23 Ağustos tarihleri arasında alacak. 26 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.