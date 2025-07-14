Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay karakteriyle tanınan oyuncu Feyza Civelek hakkında, eski sevgilisi Alican Kurt’un arkadaşı Mert Wang’a yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Civelek hakkında beş yıl hapis cezası talep edildi.

Olay, sosyal medya üzerinden yaşandı. Eski sevgilisi Alican Kurt, ilişkileriyle ilgili bir paylaşım yaparken, bu paylaşımı Mert Wang "saçmalama lan" diyerek yorumladı. Bu yoruma sinirlenen Feyza Civelek’in, Wang’a yönelik tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiği öne sürüldü.

Soruşturma dosyasına giren mesajlarda Civelek’in, “Hayatında beni görmedin etmedin, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek kaşarı s....r git.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Mert Wang, tehdit ve hakaretlerin kendisinin onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini belirterek şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikâyet üzerine yürüttüğü soruşturmayı tamamladı ve iddianameyi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Mahkeme süreci devam ederken, oyuncu Feyza Civelek hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıl hapis cezası talep ediliyor. Dava önümüzdeki günlerde başlayacak.