Paris 2024 Olimpiyatları'nda dördüncü olan Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş sakatlığı dolayısıyla forma giyememişti. Turnuva sonrasında Güneş, instagram hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

Paylaşımında şunları söyledi:

"Paris Olimpiyatları’ndan sonra duygularımı paylaşıp paylaşmama noktasında kararsız kaldığım günlerin ardından…



Şu an ki duygularımı paylaşmak, tedavimin ilk anından bu yana bana sonsuz destek olan tanıdığım veya tanımadığım herkese borcummuş gibi hissediyorum.



Olimpiyatlar, profesyonel her sporcu gibi benim de çocukluk rüyam, hayalim, gerçeğim ve en büyük motivasyonum.



VNL Amerika etabında geçirdiğim ani sakatlıktan sonra, ameliyat olmam konusundaki gerceği müthiş bir ekip oyunu (sağlık ekibime sonsuz teşekkürler), inanç ve azimle aşarak Paris 2024’e geldim.



Sportif anlamda hayatımım en büyük mücadelesini verirken, madalya motivasyonumdan bir an olsun zerre uzaklaşmadım.



Ancak bazen hayaller, yerini gerçeklere bırakıyor ne yaparsanız yapın. Madalya maçında olamadığım için hala ne kadar üzgünsem, bu güzel takımın bir parçası olduğum için de bir o kadar gururluyum.



Paris 2024’e gelebildiğim, bu azimli takımın bir parçası olduğum için gururluyum.



Lütfen siz de bizimle gurur duymaya, bize inanmaya devam edin…



Biz yarın yeniden yine birlikte doğacağız.



Sonsuz teşekkürlerimle,

Zehra - 18"