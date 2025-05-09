Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 9 Mayıs 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, üç halka açık şirketin temettü hak kullanımına ilişkin işlemlerin tamamlandığını açıkladı.

Yapılan duyuruda, Merkezi Kaydi Sistem üzerinden gerçekleştirilen temettü ödemelerine ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL), Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) ve Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS) yatırımcılarına yönelik birinci taksit temettü ödemeleri 7 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla gerçekleştirildi.

Şirket bazında temettü ödeme detayları şu şekilde açıklandı:

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL)

Hisse başı brüt temettü: 0,1333333 TL

Hisse başı net temettü: 0,1133333 TL

Temettü tarihi: 7 Mayıs 2025 (1. taksit)

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)

Hisse başı brüt temettü: 0,0588250 TL

Hisse başı net temettü: 0,0500012 TL

Temettü tarihi: 7 Mayıs 2025 (1. taksit)

Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GMTAS)

Hisse başı brüt temettü: 0,60 TL

Hisse başı net temettü: 0,51 TL

Temettü tarihi: 7 Mayıs 2025

Söz konusu temettü ödemeleriyle birlikte şirketler, hissedarlarına düzenli nakit akışı sağlama taahhütlerini sürdürürken; yatırımcı nezdinde güven tazelediler. MKK, hak kullanım işlemlerine ilişkin kayıtların elektronik ortamda güvenli biçimde yürütüldüğünü belirtti.

Yeni dönem temettü takvimlerinin ilerleyen günlerde KAP üzerinden duyurulması bekleniyor.