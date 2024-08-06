Fenerbahçe, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin elemelerinde 37. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli takım, bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda rakiplerini 14 kez mağlup ederken, 11 kez beraberlik ve 11 kez yenilgi aldı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçı deplasmanda oynayacak sarı-lacivertliler tur avantajını yakalamak istiyor. Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda İsviçre’nin Lugano takımını her iki karşılaşmada da mağlup ederek tur atlamıştı.

Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin bugün oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı, Fransa'nın Lille şehrinde gerçekleşecek. Hainaut Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Maçı Exxen platformu naklen yayınla seyircilerle buluşturacak.

Fenerbahçe’de gözler yeni transferlerde

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez sahada yer alabilir. Lugano maçlarında oynamayan bu iki oyuncu, Jose Mourinho'nun şansı vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla sahada ilk kez yer alacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımını sahaya Livakovic; Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi; İsmail, Krunic; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve Dzeko on biriyle çıkarması bekleniyor.

Maçın hakemi Rumen Kovacs

Fenerbahçe’nin deplasmanda oynayacağı Lille mücadelesini Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak. Horatiu Fesnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

Fenerbahçe’nin Play-off muhtemel rakibi

UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe, Lille eşleşmesini geçmesi durumunda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ın eşleşmesinden tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.