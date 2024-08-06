Balıkesir'de 7 Ağustos Çarşamba günü, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintileri şehir genelinde geniş bir etki alanına sahip olacak. Bu kesintiler, trafo bakımları ve diğer teknik bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak.

Etkilenecek bölgeler

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyurulan kesintiler, aşağıdaki bölgeleri kapsayacaktır:

Merkez Mahalleleri: Kentin merkezi bölgelerinde belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Sanayi ve Ticaret Bölgeleri: Sanayi ve ticaret alanlarında, iş saatleri dışında gerçekleştirilecek kesintiler planlanmış durumda.

Kırsal Alanlar: Kırsal bölgelerde de çeşitli saat aralıklarında kesintiler görülebilir.

Kesintilerin saatleri ve süreleri, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında değişiklik gösterebilir. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. resmi web sitesinden güncel bilgi alınabilir.