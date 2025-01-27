Lille, Fransa Ligue 1'de 32 puanla 5. sırada yer alırken, Feyenoord Hollanda Eredivisie’de 36 puanla 4. sırada mücadele ediyor.
Takımların lig performansı
Fransa Ligue 1'de son dönemlerde zorlanan Lille, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 1 galibiyetle çıktığı 5 maçta 32 puanla 5. sırada yer alıyor. Bu zorlu periyodun ardından, Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord karşısında galibiyet almayı hedefliyor.
Hollanda Eredivisie'de 36 puanla 4. sırada bulunan Feyenoord ise son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almış durumda. Avrupa'da iyi bir performans sergileyen Feyenoord, Lille karşısında zorlu bir deplasman mücadelesine çıkacak.
Lille-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Tarih: 29 Ocak 2025
- Saat: 23:00
- Stadyum: Decathlon Arena - Stade Pierre- Mauroy
- Hakem: S. Vincic
Kaynak: HABER MERKEZİ