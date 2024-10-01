UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en fazla kazanan ekibi Real Madrid, Fransa’nın köklü takımlarından Lille’e konuk oluyor. Bruno Genesio yönetimindeki Lille, Fransa Ligi’nde dalgalı bir performans sergiliyor. Lige iyi başlayan ancak daha sonra düşüşe geçen Fransız ekibi şu ana kadar çıktığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Sporting Lizbon’a konuk olan ve sahadan 2-0 mağlubiyet ile ayrılan Lille iç sahada sürpriz yapmak istiyor. Ev sahibi ekipte Haraldsson, Ismaily, Bentaleb, Umtiti, Angel Gomes sakatlığından ötürü forma şansı bulamayacak.

İspanyol devi ise ligde namağlup serisini sürdürüyor. Eflatun beyazlılar ligde 8 karşılaşmda 5 galibiyet 3 beraberlik alarak 18 puanda 2. Sırada bulunuyor. Madrid ekibi lider konumda bulunan Barcelona’yı takibini sürdürüyor. Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Alman ekibi Stuttgart’ı ağırlayan Real Madrid 3-1 kazanmayı bilmişti. Lille maçı öncesi Başkent ekibinde Alaves maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Kylian Mbappe forma giyemeyecek.

Real Madrid- Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Haftasında heyecan Lille-Real Madrid maçıyla devam ediyor. 2 Ekim Çarşamba günü saat 22.00’da başlayacak maç Stade Pierre-Mauroy’da oynanacak. Karşılaşma tabii spor 1 platformundan naklen yayınlanacak.

Arda Güler forma giyecek mi?

La Liga 8. Haftada oynanan Atletico Madrid maçında yedeklerde başlayan ve 90 dakika boyunca forma şansı bulamayan Arda Güler’in bu maçta ilk 11 başlaması bekleniyor. Deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti’nin bu maçta rotasyon yapması ve Arda Güler’i ilk 11’de dahil etmesi bekleniyor.