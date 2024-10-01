Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alihan Oral, uluslararası bilim camiasında önemli bir başarıya imza atarak Sigma Xi Bilimsel Araştırma Onur Derneği'ne tam üye olarak seçildi.

Kronik hastalıklar üzerindeki çalışmalar

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Oral, iç hastalıkları alanında obezite, diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi ve karaciğer yağlaması gibi kronik hastalıklar üzerindeki derinlemesine çalışmalarıyla bu prestijli topluluğa katılmaya hak kazandı.

Gurur ve mutluluk duydu

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oral, "Uluslararası bir bilimsel kuruluş tarafından davet edilmek ve tam üye olarak kabul edilmek benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı" ifadesini kullandı. Oral, "Bu tür kuruluşlara ülkemizden daha çok bilim insanı göndermeliyiz. Bu, bizi uluslararası bilim dünyasında daha güçlü bir konuma taşıyacaktır. Bilimin izinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sigma Xi hakkında

Sigma Xi, 1886 yılından beri faaliyet gösteren, disiplinler arası bilimsel araştırma onur topluluğu olarak biliniyor. Bu prestijli topluluğa kabul edilen bilim insanları arasında Albert Einstein, Enrico Fermi, Richard Feynman ve Jennifer Doudna gibi Nobel ödülü sahibi 200’den fazla bilim insanı bulunuyor.

Sigma Xi, dünya genelinde 60 binden fazla üyeye sahip olup, üyelik için gereken kriterler arasında, araştırmacıların etki değeri yüksek dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel makaleye sahip olmaları ve bu makalelerin geniş çapta referans gösterilmesi yer alıyor. Üyelik daveti, Sigma Xi bilimsel kurulunun önerisiyle veya mevcut iki üyenin aday göstermesiyle gerçekleşiyor.