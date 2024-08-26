Limak Filarmoni Orkestrası, tarihi Bodrum Antik Tiyatrosu’nda düzenlediği yaz konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Orkestra Şefi Beatrice Venezi yönetimindeki konser, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ve uluslararası üne sahip soprano Kristine Opolais’in eşsiz performanslarıyla taçlandı. Konserden elde edilen gelir, kadın mühendislik öğrencilerinin eğitimine destek amacıyla kullanılacak.

Tarihi Bodrum Antik Tiyatrosu’nda müzik ziyafeti

Limak Vakfı tarafından sanata destek amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, Anadolu’nun en eski tiyatrolarından biri olan Bodrum Antik Tiyatrosu’nun büyüleyici atmosferinde sahne aldı. Sanatseverlere klasik müziğin en güzel örneklerini sunan orkestra, 2 saatten fazla süren konserde büyük beğeni topladı. İş, sanat ve medya dünyasından birçok ünlü isim de bu özel geceyi izledi.

Kadın mühendislik öğrencilerine destek

Konserin geliri, Limak Vakfı’nın “Global Engineer Girls Türkiye” programı kapsamında kadın mühendislik öğrencilerinin eğitimine aktarılacak. Bu anlamlı destek, Türkiye’de kadın mühendislerin sayısını artırmayı ve onların eğitim süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Limak Filarmoni Orkestrası Sanat Yönetmeni Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais, bu özel gecede sahne alarak müziğin gücüyle toplumsal fayda sağlamaya devam etti.

Bodrum Antik Tiyatrosu’ndaki bu özel gece, sanatın ve eğitimin bir araya geldiği anlamlı bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.