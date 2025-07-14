İstanbul serbest piyasada dolar 40,2260 liradan, euro ise 46,9350 liradan haftaya başladı. Önceki işlem gününde doların satış fiyatı 40,1680 lira, euronun satış fiyatı ise 47,0440 lira olarak gerçekleşmişti.

Serbest piyasada dolar 40,2240 liradan alınırken 40,2260 liradan satıldı. Euro ise 46,9330 liradan alınıp 46,9350 liradan satıldı. Böylece liranın dolar ve euro karşısındaki değer kaybı devam etti.

Küresel piyasalar satış baskısıyla başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Meksika’ya yönelik yüzde 30’luk tarife kararları, küresel ticaret savaşlarına dair endişeleri artırdı. Bu gelişme piyasalarda risk algısını yükseltti ve haftaya satış ağırlıklı başladı.

ABD yönetimi, 1 Ağustos itibarıyla devreye girecek tarifelerle AB ve Meksika’ya yönelik korumacı politikalarını güçlendirdi. Trump, AB’nin ticaret engellerini kaldırması gerektiğini vurgularken, aksi takdirde misillemelerin ve karşılıklı tarifelerin devam edeceğini belirtti.

Tarifelerin enflasyonist etkileri takip ediliyor

ABD’de tarifelerin enflasyon üzerindeki etkileri piyasa tarafından yakından izleniyor. Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini sürdürerek, Powell’ın istifa etmesini olumlu karşıladı.

Trump, ABD’nin dünyadaki en düşük faiz oranına sahip olması gerektiğini ancak bunun sağlanmadığını ifade etti.