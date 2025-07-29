Lisede başlayan aşk, 11 yıl sonra mutlu sonla taçlandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde çeşitli kademelerde görev yapan Emniyet Müdürü Cavit Aydın’ın oğlu Ege Aydın, Narlıdere’nin köklü ailelerinden İlhan Işık’ın kızı İlay Işık ile dünyaevine girdi. Lise yıllarında başlayan ve 11 yıl süren birliktelik, 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü düzenlenen görkemli düğünle evlilikle sonuçlandı.

Nikahı Narlıdere Belediye Başkanı kıydı

İzmir’in önemli isimlerinin katıldığı tören, İnciraltı Casa De Garden’da gerçekleşti. Nikah töreni Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun tarafından kıyılırken, şahitlikleri önceki dönem Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur ve Monjarden’in sahibi Ali Deniz yaptı.

İzmir’in tanınmış simaları törende buluştu

Düğüne katılanlar arasında rahmetli Nahit Menteşe ve Orhan Menteşe’nin aileleri, Aydınlı iş dünyasının önde gelen isimlerinden Bükey ve Günel aileleri, Kırçiçeği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal İpbaş, Konvoy Denizcilik sahibi Muhsin Emirsoy, Seçsan Gıda’dan Kemal ve Erkan Saldır gibi pek çok seçkin davetli yer aldı. Ayrıca İzmirli avukatlar ve iş insanları Av. Devrim Kırlangıç, Av. Bülent Boyacı, Av. Refik Uzun, Av. Ali Gülüm, Soner Tunanoylu, Levent Temizcan, Yamaç Ünsal, Alaskar Abbasov ve Salih Tırman da geceye katıldı.

Sanatçı Cihangir Moralı unutulmaz bir gece yaşattı

Gecenin müzik performansı, sahne enerjisi ve güçlü sesiyle tanınan sanatçı Cihangir Moralı’ya aitti. 90’lar nostaljisi ve Türkçe pop repertuvarıyla sahneye çıkan Moralı, düğün davetlilerine eğlenceli anlar yaşattı. Daha önce birçok özel etkinlikte sahne alan sanatçı, performansıyla büyük alkış aldı.

Genç çift kariyerlerinde de başarılı

Damat Ege Aydın’ın QNB Bank’ta müfettiş olarak görev yaptığı, gelin İlay Işık’ın ise ÇiçekSepeti’nde endüstri mühendisi olarak çalıştığı öğrenildi. Her iki ailenin de gururla takip ettiği bu birliktelik, uzun yıllara dayanan bir sevginin simgesi olarak dikkat çekti.

Düğün kokteyli ve tören saatli şekilde planlandı

Törenin yapıldığı Casa De Garden’da saat 19.00’da kokteyl ile başlayan gece, 20.00’de gerçekleşen nikah töreniyle devam etti. Aile büyükleri Hülya – Cavit Aydın ve Ayşe – İlhan Işık çifti, çocuklarının mutlu gününde gurur dolu anlar yaşadı.