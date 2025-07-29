Samet Önder, yeni kitabıyla dünya futboluna evrensel bir pencere açıyor

İlk kitabı Güzel Oyun Futbol ile Türkiye’de ses getiren Samet Önder, futbolun önde gelen teknik direktörlerini bir araya getirdiği yeni projesiyle uluslararası bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. Fatih Terim, Arthur Zico, Sergen Yalçın, Slaven Bilic gibi Türkiye’de görev yapmış 52 teknik direktörü bir araya getirdiği ilk kitabının ardından Önder, bu kez dünyanın dört bir yanından teknik adamlarla futbolun evrensel diline katkı sağlayacak.

Teknik direktörler kendi hikâyelerini anlatıyor

Yeni kitap, Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve Asya’dan futbol dünyasında iz bırakmış teknik direktörleri bir araya getiriyor. Raymond Domanech, Michael Beale, Dorivial Junior, Arthur Zico, Tom Saintfiet, Robin Veldman, Oswaldo de Oliviera, Muricy Ramalho, Paulo Autuori, Ossi Virta, Mauricio Barbieri, Marcel Licka, Marcio Sampaio, Lars Friis ve Carlos Cuedrat gibi isimlerle yapılan görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin sürdüğü proje, farklı ülkelerden yeni teknik adamlarla genişlemeye devam ediyor.

Kitap Türkçe ve İngilizce yayımlanacak

Kitap, Türkiye'de hem Türkçe hem de İngilizce olarak basılacak. Aynı zamanda farklı dillerde e-kitap formatında dünya genelinde dijital olarak erişime açılacak. Projenin bu yönü, futbolun kültürel sınırlarını aşmasını hedefliyor.

Projenin ilham kaynağını çocukluk yılları oluşturdu

Projenin çıkış noktasını anlatan Samet Önder, futbola olan tutkusunun çocuk yaşlarda başladığını şu sözlerle ifade etti:

"Futbola olan tutkum, çocuk yaşlarda babamla gittiğim maçlarda başladı. O heyecanın bendeki yansıması hiçbir zaman azalmadı. İlk kitabımda olduğu gibi bu projede de aslında büyük bir sevginin ve merakın izinden gidiyorum. Futbol yalnızca bir oyun değil; duygunun, stratejinin, kolektif bilincin ve insana dair nice şeyin bir sahaya sığmış hâlidir."

Akademik birikimini futbolla harmanlıyor

Pamukkale Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Önder, aynı üniversitede Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında yüksek lisans yaptı. Akademik olarak özellikle Kazak edebiyatı üzerine yoğunlaşsa da, futbol yazınları alanında da kendine önemli bir yer edindi. Şu sıralar doktora hazırlıklarını sürdüren Önder, akademik kimliğini futbolla harmanlamaktan büyük heyecan duyduğunu dile getirdi.

Taktik Masası projesi tamamen bireysel bir çabayla ilerliyor

Proje hakkında detaylar paylaşan Önder, sponsorluk ya da kurumsal bir destek almadan, tamamen bireysel çabalarla ilerlediğini belirtti. “Taktik Masası” adını verdiği projeyi şu sözlerle anlattı:

“Ben futbolu kelimelerle anlatmaya çalışıyorum. Belki sahada değilim ama satırlarla oyunun içindeyim. Teknik direktörlerle gerçekleştirdiğim söyleşilerde onların felsefelerini, taktiksel anlayışlarını, çalışma prensiplerini keşfediyorum. Bunun yalnızca bir spor değil, aynı zamanda bir hayat felsefesi olduğunu da her geçen gün daha fazla idrak ediyorum.”

Futbol dünyasında bir ilk gerçekleşiyor

Bu özel projeyle, dünyanın farklı coğrafyalarında başarılar elde etmiş teknik direktörler ilk kez aynı kitapta buluşmuş olacak. Kitapta yer alacak isimler, yalnızca saha içi başarılarıyla değil, aynı zamanda taktiksel yaklaşımları, liderlik anlayışları ve oyuncu iletişimlerindeki yöntemleriyle de dikkat çekecek.

Samet Önder’in bu çalışması, hem Türk futboluna hem de uluslararası futbol kültürüne kalıcı bir katkı sunmayı hedefliyor. Proje tamamlandığında, yalnızca bir kitap değil; teknik direktörlük sanatının evrensel bir panoraması ortaya çıkmış olacak.