Çin'de, asansörde taşınan lityum pilin patlaması sonucu bir adamın hayatını kaybettiği korkunç bir olay yaşandı. Olay anını gösteren video hızla sosyal medyada yayıldı ve geniş yankı uyandırdı. Kısa videoda, bir adamın lityum pil taşıdığı asansöre girdiği görülüyor. Sadece birkaç saniye içinde, pilden siyah duman çıkmaya başlıyor ve ardından büyük bir patlama meydana geliyor.

Vücudunda ciddi yanıklar bulunan adam öldü

Videoda patlamanın ardından asansörün içinde yoğun duman ve alevler görülüyor. Yerel medya kaynaklarına göre, olay yerinde vücudunda ciddi yanıklar bulunan adam, ilk müdahaleyle kurtarılmaya çalışıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çin yetkilileri, lityum pilin neden patladığını araştırmak için soruşturma başlattı.

Lityum pillerin güvenlik sorunları

Lityum pillerin güvenlik riskleri, yıllardır uluslararası alanda tartışılıyor. 1 Nisan 2016 tarihinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), yolcu uçaklarında lityum iyon pillerin bulunmasını yasaklamıştı. Bu önlem, uçaklardaki güvenliği artırmayı amaçlıyordu. Ancak, lityum iyon piller günümüzde birçok elektrikli scooter ve diğer toplu taşıma araçlarında yaygın olarak kullanılmakta.