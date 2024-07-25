Geçen yıl Haziran ayında 583 bin 627 adet olarak gerçekleşen ikinci el otomobil pazarı, bu yılın aynı ayında 435 bin 828 adete düştü. 2023'ün ilk altı ayında 3 milyon 918 bin 848 olan pazar, 2024'ün aynı döneminde yüzde 17,7'lik bir daralma ile 3 milyon 224 bin 873 adete geriledi.

Krediye erişimin kısıtlı olması ikinci el piyasasını olumsuz etkiliyor

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, bu daralmanın çeşitli sebeplerden kaynaklandığını belirtti. Erkoç, yüksek banka kredi faiz oranları, düşük vade sayıları ve krediye erişimin kısıtlı olmasının ikinci el otomobil piyasasını olumsuz etkilediğini ifade etti. Ayrıca, bayilerin sıfır araç kampanyaları ve finansmana erişimde sundukları çözümlerin de ikinci el piyasasını olumsuz etkilediğini ekledi.

Vatandaşlar, paralarını bankada değerlendirmeyi tercih ediyorlar

Erkoç, vatandaşların mevduat faizlerinin yüksek getirisi nedeniyle paralarını bankada değerlendirmeyi tercih ettiklerini ve bu nedenle ihtiyaçlarını ötelediklerini belirtti. Sonbaharla birlikte fiyatlarda artış beklenirken, şu an fiyatların makul seviyelerde olduğunu söyledi. Banka kredi faizlerinin zirveye ulaştığını ve yatay bir seyir veya düşüş beklediklerini belirten Erkoç, dövizdeki hafif yükselişin vatandaşları araç ve gayrimenkul alımına yöneltebileceğini ifade etti. Erkoç, temmuz ve ağustos aylarının araç almak için en uygun dönem olduğunu vurguladı.