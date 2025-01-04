Premier Lig’de zirve mücadelesi ve düşme hattından uzaklaşma savaşı veren iki dev ekip, 20. haftada karşı karşıya geliyor. Arne Slot yönetimindeki Liverpool, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemezken, Ruben Amorim’in Manchester United’ı kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak.

Maç detayları:

Tarih: 5 Ocak 2025, Pazar

Saat: 19:30

Yayın: beIN Sports 3 (Canlı Yayın)

Liverpool’un form durumu

Sezonun en fazla gol atan takımı olarak dikkat çeken Liverpool, ligde oynadığı 18 maçta 48 gol kaydetti. Mohamed Salah, 17 gol ve 13 asistlik performansıyla takımını sırtlayan isim oldu. Salah’a hücum hattında Luis Diaz, Cody Gakpo, Diogo Jota ve Curtis Jones eşlik ediyor. 45 puanla zirvede yer alan Liverpool, Arsenal’in 6 puan önünde liderlik koltuğunu koruyor.

Manchester United zor günler geçiriyor

Manchester United ise ligde çıktığı son üç maçta puan alamadı ve 22 puanla 13. sırada yer alıyor. Kırmızı Şeytanlar, düşme hattının yalnızca 7 puan üzerinde bulunuyor. Teknik direktör Ruben Amorim, zorlu deplasmanda kazanarak kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.

Taktiksel beklentiler ve oyuncular

Liverpool’un hücum gücüyle öne çıkması beklenirken, Manchester United’ın savunma güvenliğini ön planda tutarak kontra ataklarla gol araması bekleniyor. Özellikle Salah ve Gakpo’nun performansı Liverpool için kritik rol oynayacak.