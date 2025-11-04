UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin dev mücadelesi Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak. Karşılaşma öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği konu, milli yıldız Arda Güler’in sahada olup olmayacağı. İki dev ekibin muhtemel ilk 11’leri ve sakat oyuncu listesi belli oldu.

MAÇ ÖNCESİ HEYECAN DORUKTA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere’nin dev temsilcisi Liverpool ile İspanyol devi Real Madrid karşı karşıya geliyor.

Liverpool, Anfield Road’da taraftarı önünde sahaya çıkacak. Mücadele bu akşam saat 23.00’te başlayacak.

Tüm futbolseverlerin gözü dev maçta olacak. Arda Güler’in sahada olup olmayacağı ise en çok konuşulan başlıkların başında geliyor.

LIVERPOOL – REAL MADRID MAÇ KADROSU

Ev sahibi Liverpool’da sakatlıklar can sıkıyor. Teknik direktör Jürgen Klopp’un elinde önemli eksikler var.

Kırmızılarda Giovanni Leoni, Alisson, Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Curtis Jones ve Stefan Bajcetic sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Konuk ekip Real Madrid’de ise Antonio Rüdiger, Daniel Carvajal, David Alaba ve Franco Mastantuono kadroda yer alamayacak. Bu isimlerin sakatlıkları devam ediyor.

ARDA GÜLER LIVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Arda Güler, geçtiğimiz hafta Valencia karşısında forma giydiği maçta sakatlanmıştı.

Durumunun ciddi olmadığı açıklanan genç yıldızın tedavisi tamamlandı. Teknik heyet, Arda Güler’in Liverpool maçında forma giymesine sıcak bakıyor.

Arda’nın maçta sahaya ilk 11’de çıkması beklenmiyor ancak Carlo Ancelotti’nin onu yedek kulübesinde hazır tutacağı öğrenildi.

LIVERPOOL – REAL MADRID MUHTEMEL İLK 11’LER

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Ekitike

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Güler, Bellingham, Vinicius Jr, Mbappe

Bu muhtemel kadrolar, iki ekibin de hücum gücüyle dikkat çekerken maçın yüksek tempoda geçmesi bekleniyor.

TEKNİK ADAMLARDAN SON DURUM

Liverpool cephesinde Jürgen Klopp, kadro rotasyonunu minimumda tutarak sahaya en güçlü 11’iyle çıkmak istiyor.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise Arda Güler’in durumuna göre taktik dizilişini şekillendirecek.

ARSENAL - REAL MADRD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 2 Kasım Cumartesi akşamı Anfield Road Stadyumu’nda oynanacak. Maçın başlama saati 23.00 olarak açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Tabii Spor platformu karşılaşmayı canlı olarak yayınlayacak.