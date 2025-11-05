2026 ÖSYM sınav takvimi, milyonlarca aday tarafından merakla bekleniyor. YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçen yıl sınav takvimi 13 Kasım’da duyurulmuştu.

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ MERAK KONUSU

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), her yıl milyonlarca adayın gireceği merkezi sınavların tarihlerini belirliyor. 2026 yılında yapılacak sınavlar arasında YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ bulunuyor.

Adaylar, sınav tarihlerinin açıklanmasını beklerken, sınav tarihleri ve tercih süreçleri resmi olarak ÖSYM internet sitesi üzerinden duyurulacak.

YKS, KPSS, ALES, DGS VE MSÜ NE ZAMAN?

Henüz ÖSYM tarafından 2026 yılı sınav takvimi resmî olarak açıklanmadı.

Geçen yılki takvime bakıldığında:

YKS 2025: 13-14 Haziran

KPSS 2025: 21 Haziran – 25 Temmuz

ALES 2025: 15 Mart ve 3 Eylül

DGS 2025: 6 Temmuz

MSÜ 2025: 21 Nisan

2026 sınav tarihleri, ÖSYM tarafından resmi duyuru yapılınca kesinleşecek.

ÖSYM TAKVİMİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Resmî duyurular için adaylar osym.gov.tr adresini takip edebilir. Açıklama yapıldığında, sınav başvuru tarihleri, sınav yerleri ve tercih süreçleri detaylı olarak yayımlanacak.