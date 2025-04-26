Liverpool ile Tottenham, 27 Nisan 2025'te Premier Lig'de karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve platform bilgileri haberimizde.

Liverpool-Tottenham maçı hangi kanalda?

Liverpool ile Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 27 Nisan 2025 tarihli haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadele, Bein Sports 3 ve Bein Sports beIN Connect kanallarından canlı yayınlanacak. Maçın başlama saati 18:30.

Bein Sports 3 yayın bilgileri

  • Platformlar:

    • Digiturk 79. kanal

    • Kablo TV 234. kanal

    • Türksat uydusu ve Bein Sports uygulamaları

  • Yayın Türü: Şifreli yayın

Bein Sports beIN Connect yayın bilgileri

  • Platformlar:

    • Bein Connect uygulaması ve internet sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

  • Yayın Türü: Şifreli yayın

Sporseverler, Bein Sports üyelikleri ile karşılaşmayı internet üzerinden ve uydu platformları üzerinden canlı izleyebilecek.

Premier Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Liverpool-Tottenham karşılaşması, büyük bir heyecana sahne olacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ