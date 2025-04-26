Liverpool ile Tottenham, 27 Nisan 2025'te Premier Lig'de karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve platform bilgileri haberimizde.
Liverpool-Tottenham maçı hangi kanalda?
Liverpool ile Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 27 Nisan 2025 tarihli haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadele, Bein Sports 3 ve Bein Sports beIN Connect kanallarından canlı yayınlanacak. Maçın başlama saati 18:30.
Bein Sports 3 yayın bilgileri
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Platformlar:
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Digiturk 79. kanal
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Kablo TV 234. kanal
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Türksat uydusu ve Bein Sports uygulamaları
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Yayın Türü: Şifreli yayın
Bein Sports beIN Connect yayın bilgileri
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Platformlar:
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Bein Connect uygulaması ve internet sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor.
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Yayın Türü: Şifreli yayın
Sporseverler, Bein Sports üyelikleri ile karşılaşmayı internet üzerinden ve uydu platformları üzerinden canlı izleyebilecek.
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Tarih: 27 Nisan 2025 Pazar
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Saat: 18:30
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Stadyum: Anfield
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Şehir: Liverpool
Premier Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Liverpool-Tottenham karşılaşması, büyük bir heyecana sahne olacak.