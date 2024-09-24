Manisa’nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda 42 bin boş makaron, 9 kilo tütün, 13 bin 300 sigara filtresi ve 1.140 adet sigara kağıdı ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.İ.T. (27) isimli şahsın ikametinde bandrolsüz makaron bulundurduğuna dair ihbar aldı. Şüpheliye ait evde yapılan aramada, belirtilen miktarda kaçak ürün tespit edildi.

Şüpheli hakkında başlatılan adli işlem sürüyor

Ele geçirilen ürünler arasında 42 bin boş makaron, 9 kilo tütün, 13 bin 300 sigara filtresi ve 1.140 adet sigara kağıdı bulunuyor. Olay sonrası, bu ürünlere el konulurken, H.İ.T. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.