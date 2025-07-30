Bayern Münih, Liverpool'da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Luis Diaz'ı kadrosuna kattı. Alman ekibi, yıldız oyuncu için 70+5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek 4 yıllık sözleşme imzaladı.



Bayern Münih’ten dev yatırım

Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini gerçekleştirdi. Uzun süredir Liverpool ile görüşmelerini sürdüren Alman devi, Kolombiyalı futbolcu Luis Diaz’ın transferinde mutlu sona ulaştı.

En pahalı üçüncü transfer

Luis Diaz, bu transferle birlikte Bayern Münih tarihinin en pahalı üçüncü oyuncusu oldu. Kulüp rekorunda Harry Kane 95 milyon euro ile zirvede yer alırken, Lucas Hernández ise 80 milyon euro ile ikinci sırada bulunuyor.

Liverpool performansı

Luis Diaz, Liverpool kariyerinde 4 sezon boyunca toplam 148 resmi maçta forma giydi. Bu süre zarfında yaklaşık 10.000 dakika sahada kalan Kolombiyalı yıldız, 41 gol ve 23 asistlik katkı sağladı.