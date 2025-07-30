Su yatırımı geleceğe güvenle bakmayı sağlıyor

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kuyumcu Mevkii’nde devam eden içme suyu altyapı çalışmalarına ilişkin basına bilgilendirme yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU iş birliğiyle sürdürülen projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Sengel, iklim krizinin etkileriyle daha sık karşılaşılan günümüzde içme suyu temini ve altyapı yatırımlarının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Başkan Sengel, “Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak sadece bugünü değil, yarını da düşünüyoruz. Yapılan her çalışmanın kalıcılığına ve sürdürülebilirliğine odaklanıyoruz” dedi.

Kuyumcu Mevkii’nde kaliteli suya Eylül sonunda ulaşılacak

Başkan Sengel, özellikle iklim krizi, kuraklık ve düzensiz yapılaşmanın suya erişimi giderek zorlaştırdığını belirtti. “Çevre ilçelerdeki barajların kuruması, kuyuların düzensiz kullanılması gibi nedenler altyapı değil, plansızlık sorunu doğuruyor. Bu nedenle Kuyumcu Mevkii’ndeki çalışmalar büyük önem taşıyor” dedi.

İZSU’nun yol açma çalışmalarının tamamlanmasının ardından boru döşeme işlemlerine geçileceğini ifade eden Sengel, “Eylül ayı sonlarına doğru bu kaliteli suya kavuşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Altyapı yatırımı cesaretle tamamlandı

Çarşı merkezinde yürütülen altyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Sengel, çok sayıda kurumun dahil olduğu bu projenin koordinasyon içinde tamamlandığını belirtti. “İZSU, İzmirgaz, Telekom gibi kurumlarla iş birliği yaparak altyapıyı bitirdik. Üstyapı için ihaleyi tamamladık ve yüklenici firmaya yer teslimi yaptık. Elektrik direkleri dikildi, ağaçlandırmalar yapıldı, caddelerin büyük kısmı tamamlandı” dedi.

Esnaf ve halk sürece destek verdi

Çalışmaların esnaf yoğunluğunun olduğu bir bölgede yapılmasına rağmen, sürecin özveriyle tamamlandığını belirten Sengel, “Hem benim hem de ekip arkadaşlarım için bu bir cesaret örneğiydi. Söz verdiğimiz gibi çarşımızı 30-40 yıldır beklenen düzene kavuşturduk. Esnafımıza ve tüm hemşehrilerimize fedakârlıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.