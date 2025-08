CHP’li Bülbül: Liyakatsız atamayla Et ve Süt Kurumu Çöküyor

CHP’li Bülbül: Kurumun başına veteriner değil yandaş atadılar

CHP’li Bülbül: Et ve Süt Kurumu kasayı doldurdu, halkı açlığa mahkum etti

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Et ve Süt Kurumu’nun Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına yapılan atamayı eleştirdi. CHP’li Bülbül, kurumun İstanbul’da tek mağazasını, ucuz et kuyruğu görüntüleri “rahatsız edici” bulunduğu için kapatmasına ve Ankara’daki mağazaların kapanmasına tepki göstererek, “Liyakatsız atamayla Et ve Süt Kurumu çöküyor. Bu kurumun varlık sebebi ne kâr etmek, ne de AKP propagandası yapmaktır” dedi.

CHP’li Bülbül’ün konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ne bir veteriner hekim ne de bir ziraat mühendisi; matematik mezunu Mücahid Taylan atandı. Ne gıda güvenliği bilgisi var, ne de hayvancılıkla ilgili bir tecrübesi. Liyakat değil sadakat, bilgi değil torpil tercih ediliyor.

“Emeklinin tenceresi, öğrencinin buzdolabı boş”

Kurumun başındaki isim değişse de anlayış aynı: Küçük üretici görmezden geliniyor. Hayvancılık bitme noktasında. Et ve süt sektörü alarm veriyor, 2024’te 11 milyar TL’lik rekor kâr elde eden kurum, sosyal devlet ilkesini terk ederek ticarethane gibi çalışıyor. Kasası dolarken emeklinin tenceresi, öğrencinin buzdolabı boş kalıyor.

“Yeniden halkın kurumu olacak”

İstanbul’daki tek Et ve Süt Kurumu mağazası, ucuz et kuyruğu görüntüleri ‘rahatsız edici’ bulunduğu için kapatıldı. Ankara’daki iki mağaza ise sessiz sedasız kapatıldı; yerine tavuk dönerci açıldı.Dar gelirlinin son ucuz et imkânı da elinden alındı.Hatırlatıyorum: Bu kurumun varlık sebebi ne kâr etmek, ne de AKP propagandası yapmaktır.Bu kurum dar gelirliyi korumak için vardır. Ama bugün geldiğimiz noktada: Üretici batıyor. Tüketici ya uzun kuyruklara ya da imkânsızlığa mahkûm ediliyor. CHP iktidarında Et ve Süt Kurumu yeniden halkın kurumu olacak. Kâr değil vatandaş, yandaş değil üretici kazanacak. Çünkü bizim derdimiz millettir!