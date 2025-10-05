Fuarın ikinci ve üçüncü gününde gerçekleştirilecek DEKATHON 2025 – Ulaşımda Karbonsuzlaşma Ideathonu, gençlerin yaratıcı fikirlerini sektörün öncü kurumlarıyla buluşturacak.



Logistech Fuarı, 8-10 Ekim 2025 tarihlerinde Fuar İzmir'de kapılarını açıyor. Taşımacılıktan depolamaya, otomasyondan tedarik zinciri çözümlerine kadar sektörün tüm bileşenleri fuarda bir araya gelecek. Fuar kapsamında, İZFAŞ ve DB Tarımsal Enerji iş birliğiyle DEKATHON 2025- Ulaşımda Karbonsuzlaşma Ideathonu da düzenlenecek. Yarışmaya, İzmir’deki tüm üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencileri katılabilecek. 3-5 kişilik takımlar halinde oluşturulacak ekipler, 48 saat boyunca fuar alanında kalarak ulaşımda düşük emisyonlu çözümler geliştirmek için aralıksız çalışacak. Yarışmanın sonunda jüriye sunumlarını yapacak takımlar arasından ilk üçe girenler ödüllerle birlikte fikirlerinin geliştirilmesi için destek alacak.



Bu yılın odak başlıkları arasında yeşil limanlar ve karbonsuz havaalanları, akıllı rota ve yük optimizasyonu, yerli kaynaklarla güçlenen tedarik zinciri, döngüsel lojistik uygulamaları ve karbon sertifikasyonu yer alıyor. Gençler, enerji verimliliğini artıracak, karbon ayak izini azaltacak ve sürdürülebilir taşımacılığı güçlendirecek projeler geliştirerek geleceğin lojistik dünyasına katkı sunmak için çalışacak.



Kazanan takımlar, DB Tarımsal Enerji tarafından sağlanacak 70 bin, 50 bin ve 30 bin TL’lik ödüllerin sahibi olacak. Yarışmanın katkısı, sadece para ödülüyle sınırlı kalmayacak. Dereceye giren projeler bir yıl boyunca değerlendirilerek prototip geliştirilmesi için gerekli desteklerle hayata geçirilecek. Ayrıca, bir sonraki yıl Logistech’te projelerin hangi aşamalara geldiği de sektörle paylaşılacak.



DEKATHON 2025, gençlerin enerjisini ve yaratıcılığını lojistik sektörünün sürdürülebilirlik hedefleriyle birleştiren, Türkiye’nin karbonsuzlaşma stratejisine katkı sunan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Logistech Fuarı, yalnızca bugünün çözümlerini değil DEKATHON ile yarının vizyonunu da gündeme taşıyarak sektöre yön veren bir merkez olma iddiasını güçlendiriyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ