Lojistik sektörünün Türkiye’deki önemli buluşmalarından LOGISTECH – Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir’de kapılarını açtı. Fuar, 10 Ekim’e kadar devam edecek ve kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı, depolama, soğuk zincir, otomasyon ve liman işletmeciliği gibi sektörün tüm halkalarını bir araya getirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir’in 8 bin 500 yıllık tarihiyle bir liman kenti olduğunu, kara, deniz ve havayollarının kesişim noktasıyla Türkiye’nin doğal lojistik üssü olarak öne çıktığını belirtti. Alsancak Limanı, Ro-Ro hatları ve organize sanayi bölgeleriyle şehir, iç ve dış ticaretin merkezi konumunda bulunuyor. LOGISTECH Fuarı ile uluslararası yatırımcılarla buluşması hedefleniyor.

Yıldır, İzmir’in 4,5 milyonluk nüfusu, 3 saatlik uçuş mesafesi ve 16 limanı ile lojistik sektöründe konumunu geliştirmeye yatkın olduğunu vurguladı. Fuar, sektörün ulusal ve uluslararası ölçekte en kapsamlı buluşmalarından biri olmayı sürdürüyor.

Fuar kapsamında düzenlenen DEKATHON 2025 – Ulaşımda Karbonsuzlaşma Ideathonu, İzmir’deki üniversitelerin lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık. 48 saat sürecek yarışmada gençler, düşük emisyonlu ulaşım çözümleri geliştirecek. İlk üçe giren takımlar 70 bin, 50 bin ve 30 bin TL’lik ödüllerin yanı sıra projelerini bir yıl boyunca prototip geliştirme desteğiyle hayata geçirebilecek.

Bu yılın temaları arasında yeşil limanlar, karbonsuz havaalanları, akıllı rota ve yük optimizasyonu, yerli kaynaklarla güçlenen tedarik zinciri ve karbon sertifikasyonu bulunuyor. Gençler, sürdürülebilir taşımacılık için çözümler geliştirerek lojistik sektörünün geleceğine katkı sunacak.

Bu yıl ilk kez oluşturulan Speed Networking Alanı, fuar katılımcıları ile dış ticaret yöneticilerini hızlı ve planlı bir şekilde buluşturuyor. Almanya, Bosna Hersek, Çin ve Hollanda gibi ülkelerden sektör temsilcileri İzmir’e geldi. Katılımcılar, kısa ama hedef odaklı görüşmelerle iş birliği fırsatlarını değerlendirecek.

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçı Birlikleri yöneticileri, fuar süresince uluslararası heyetlerle görüşmelerde bulunacak. Bu sayede Türk pazarında yeni ticaret köprüleri kurulacak ve kalıcı iş birlikleri geliştirilecek.

Fuar boyunca paneller, seminerler ve dernek-sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla sektörün geleceğini tartışacak etkinlikler düzenlenecek. Katılımcılar, lojistikte yenilikçi çözümleri ve sürdürülebilir uygulamaları yakından takip etme fırsatı bulacak.