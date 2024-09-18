Son günlerde artan gerilimler çerçevesinde, İsrail Lübnan’da Hizbullah’a ait iletişim cihazlarına yönelik bir siber saldırı daha düzenledi. Beyrut'un güney banliyölerinde meydana gelen saldırıda, taşınabilir çağrı cihazlarına yerleştirilen patlayıcılar patladı. Bu saldırı, önceki gün gerçekleşen ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine, 2,800'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan olayın ardından geldi.

Saldırının detayları

İsrail ordusuna yakın kaynaklar, el telsizlerinin infilak ettiğini belirtirken, Hizbullah’a yakın bir kaynak da bu telsizlerin, çağrı cihazlarıyla eş zamanlı olarak satın alındığını aktardı. Lübnan medyasının haberlerine göre, Beyrut'un güneyindeki banliyölerde patlama sesleri duyuldu. Al Hadath TV kanalının haberine göre iletişim cihazlarında meydana gelen yeni patlamalarda en az 100 kişi yaralandı. Lübnan medyasından gelen yerel haberlere göre Beyrut'un Dahieh bölgesinde, aralarında evlerin de bulunduğu çok sayıda iletişim cihazı patladı. Çok sayıda Hizbullah üyesinin yaralandığı ifade edildi. Lübnan Haber Ajansı'ndan gelen bilgilere göre Bekaa bölgesindeki Sehmour kasabasında meydana gelen telsiz patlamalarında üç kişinin öldüğü aktarıldı.

ABD'den yanıt yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki patlamalarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Sözcü Matthew Miller, "Bu olayla ilgili herhangi bir ilgimiz yok. Olayın sorumlusuyla ilgili yorum yapmayacağız" şeklinde açıklama yaptı. Miller, ABD’nin saldırıdan önce bilgi sahibi olmadığını da vurguladı.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, patlamaların ardından durum değerlendirmesi yapmak üzere toplandı. İsrail ordusu, saldırı ve savunma hazırlıkları için tüm alanlarda hazır olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, iç cephe komutanlığının halk için yayımladığı güvenlik direktiflerinde bir değişiklik olmadığı ifade edildi.

MOSSAD iddiası

Sky News Arabia, İsrail dış istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın, Hizbullah’ın iletişim cihazlarını ele geçirerek bu saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdü. İddialara göre, MOSSAD, cihazların pillerine güçlü bir patlayıcı yerleştirerek, bataryaların sıcaklığını uzaktan yükselterek patlatma işlemini gerçekleştirdi.

Gerilim devam ediyor

Lübnanlı yetkililer, patlamaların sorumlusunun İsrail olduğunu belirtirken, İsrail’den henüz bir yanıt gelmedi. 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail-Lübnan sınırında artan çatışmalar ve gerilim, bölgedeki durumun ciddiyetini artırıyor.