Borsa İstanbul’da işlem gören Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU), halka arz fiyatı 6,88 TL’den işlem görmeye başladıktan sonra güçlü talep ile 110,60 TL’ye ulaştı. Şirketin PD/DD oranı 33,77 ile BIST 100 Endeksi’nde en yüksek seviyeye çıktı.

Halka arzdan sonra hızlı yükseliş

Haziran 2023’te halka arz edilen PASEU hissesi, 6,88 TL’den işlem görmeye başladı. Yatırımcı ilgisi ve beklentiler sayesinde hisse, halka arzdan bu yana 16 kat değer kazandı ve son kapanışını 110,60 TL’den yaptı.

Şirketin gelirleri ve esas faaliyet kârı yılın ilk altı ayında artarken, dönem sonu net kârında gerileme görüldü. Buna rağmen yüksek yatırımcı talebi, fiyatın üst seviyelerde kalmasını sağlıyor.

Endeks içinde keskin ayrışma

PASEU’nun ulaştığı PD/DD oranı 33,77, BIST 100’de dikkat çeken bir ayrışmayı ortaya koyuyor. Endekste 10 şirket defter değerinin altında işlem görürken, yalnızca 5 şirketin PD/DD oranı 5 ve üzeri seviyede bulunuyor.

Türk Hava Yolları (0,59 PD/DD) ve Ereğli Demir Çelik (0,76 PD/DD) gibi büyük şirketler bile defter değerinin altında işlem görürken, PASEU’nun performansı endeks içindeki farklılaşmayı net şekilde ortaya koyuyor.

Uzman görüşleri ve yatırımcı ilgisi

Analistler, PASEU hisselerinde yükselişin temelinde artan yatırımcı talebi ve şirketin lojistik alanındaki güçlü projeleri olduğunu belirtiyor. Halka arz sonrası hızlı değer artışı, yatırımcıların hisseye duyduğu güveni yansıtıyor.