Günlerdir Amerika'nın California eyaletini etkisi altına alan büyük yangın, geniş çaplı hasara yol açtı. Los Angeles’ta birçok evin yanı sıra ünlü Hollywood yazısının da yandığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu.

Los Angeles’ta büyüyerek devam eden yangınlarda şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ünlü Hollywood yazısının alevlere teslim olduğu izlenimini verse de gerçek durum farklı. Anadolu Ajansı’nın Teyit Hattı tarafından yapılan açıklamada, Hollywood yazısının zarar görmediği, sosyal medyada dolaşan görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğu ifade edildi.

Yangınların son durumu

California Ormancılık ve Yangından Koruma Dairesi’nin verilerine göre:

Lidia Yangını: 400 dönümlük alanda etkili oldu, %98’i kontrol altında.

Hurst Yangını: 770 dönümde hasar yarattı, %70’i kontrol altında.

Kenneth Yangını: 1050 dönümü kül etti, yalnızca %50’si kontrol edilebildi.